Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova.

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Что поражено в России за последние дни?

На Тамбовском пороховом заводе в Котовске 25 июля уничтожено одно из зданий предприятия.

"Судя по свежим кадрам, завод активно расширяет свои мощности: возводят новые корпуса, продолжается строительство", – привели данные в телеграм-канале.



Тамбовский пороховой завод после атаки / Exilenova

Есть и кадры из Волгоградской области. Там в ночь на 27 июля дроны атаковали техническое здание станции Жутово. Задерживались поезда Приволжской железной дороги, поскольку на станции якобы упали обломки БПЛА.

Через Жутово проходит важный логистический путь переброски военной техники врага.

В результате попаданий объект получил критические повреждения – техническое здание почти полностью уничтожено,

– сообщила Exilenova.

Координаты места 47.9642737687, 43.6497243365

Последствия удара по Жутово: смотрите видео (осторожно, мат!)

Интересно, что ночью 27 июля была информация, что дроны могли поразить нефтебазу в поселке Октябрьский. Это рядом с Жутово.