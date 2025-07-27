Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агентство".

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"Живите долго": что говорили люди Путину 27 июля 2025?

Хозяин Кремля ехал по Петербургу из здания адмиралтейства, где он обратился к участникам учений "Июльский шторм". Но остановил кортеж на Дворцовой площади, то есть в центре города.

В последние годы он нередко выходил к людям после событий, которые бросали вызов его власти, например, мятежа Евгения Пригожина. На этот раз Путин вышел к людям после усиления обстрелов дронами городов центральной России,

– обратили внимание журналисты.

Также можно предположить, что таким образом Путин хотел отвлечь общественность от того, что морской парад в России отменили – впервые с 2017 года. Забавно, но он даже "прошел по Неве на катере, как во время парада".

Официальные СМИ выложили кадры общения Путина и мужчины с военно-морским флагом СССР. Тот призвал "беречь Россию и себя" и "бороться с фашистами".

Общение с президентом мужчина завершил словами: "Все, теперь могу умереть спокойно". На других видео слышно, как женщина кричит Путину: "Мы вас любим. Живите долго. Да здравствует Путин!" После этого толпа начинает скандировать фамилию президента,

– рассказали журналисты.

На видео заметно, как Путина и "моряка" плотно окружили охранники.

Путин общается с россиянами 27 июля: смотрите видео

Также в этот день Путин получил награду от Патрушева – "За верность российскому флоту". Это уже традиция, поскольку в прошлом году награду вручал патриарх Кирилл.