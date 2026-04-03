ВСУ продвинулись в районе Константиновки: обзор фронта от ISW за 3 апреля
- Украинские силы продвинулись в районе Боровой, на Константиновском и Славянском направлениях.
- Российские войска тоже имели продвижение на 2 направлениях.
Весеннее наступление россиян продолжается. Враг наращивает атаки. Украинские силы сдерживают противника и отбрасывают с занятых позиций.
Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, украинские силы продвинулись на 3 направлениях, а вражеские – на 2.
Где имела успех Украина, а где – Россия?
В последнее время на Боровском направлении зафиксировано продвижение обеих сторон.
Так, геолокированные кадры за 1 апреля свидетельствуют, что:
- украинские войска ранее продвинулись на юго-запад от Надежды (на восток от Боровой),
- а российские войска недавно также продвинулись на юго-запад от Надежды во время механизированной атаки (масштаб не уточняется).
Также изменилась линия фронта на Славянском направлении.
Геолоцированные кадры за 1 апреля показывают, что
- украинские силы недавно продвинулись на юго-восток от Ставков (на север от Лимана) и на север от Резниковки (на востоку от Славянска);
- оккупанты нанесли удар по украинской позиции к северо-западу от Озерного (на юго-востоку от Лимана) – в районе, где россияне ранее заявляли о своем контроле.
К слову, ISW отмечает, что россияне тоже продвинулись на Славянском направлении, но не уточняет, где именно.
Справка: Недавно украинские военные отбили масштабный мотоштурм российских сил на Славянском направлении – это была самая большая такая атака в этом году. По данным 81-й отдельной аэромобильной бригады, россияне атаковали 16 мотоциклами, двигаясь малыми группами по 3 – 4 единицы техники, пытаясь прорвать оборону.
Украинские силы недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
- Снимки за 31 марта демонстрируют удары российских сил по позициям ВСУ в Константиновке и на ее юго-западных окраинах, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этих районах.
- Другие кадры от 31 марта показывают, как операторы FPV-дронов 4-й отдельной мотострелковой бригады России наносят удары по позициям ВСУ и зданиях, занятых украинскими силами, в центре Иванополья (юг от Константиновки). Это также свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.
Где менялась линия фронта / Карты ISW
Какова ситуация на фронте?
На юго-востоке Украины российские войска меняют тактикубольше используют дроны и меньше привлекают пехоту из-за проблем с подготовкой личного состава.
На отдельных участках фронта враг применяет тысячи FPV-дронов в месяц, что существенно усложняет оборону и может свидетельствовать о подготовке к новым штурмам. Большинство дронов удается подавлять средствами РЭБ, но общее давление остается очень высоким. Об этом рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире 24 Канала.
Российское командование планирует захватить Константиновку до 25 апреля 2026 года. Такие сроки кажутся нереалистичными из-за сложности городских боев. Донецкая область остается главной целью для России, которая намерена выйти на ее административные границы до конца 2026 года.