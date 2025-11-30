Укр Рус
30 ноября, 08:48
Враг активно штурмует на границе 3 областей: карта боев на 30 ноября

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • За прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение на разных направлениях.
  • Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении – 76 штурмовых действий агрессора.

Россияне не прекращают наступательные действия. Ожесточенные бои идут в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

За прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где произошло больше всего боев?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 9 атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.

Оккупанты атаковали в направлении Кутьковки: смотрите на карте

На Купянском направлении состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов, Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

Враг штурмовал в направлении Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного.

Враг пытался прорваться в районе Дерилово: смотрите на карте

На Славянском направлении наши воины остановили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

Захватчики атаковали в район Ямполя: смотрите на карте

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили 4 попытки врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.

Противник пытался продвинуться возле Васюковки: смотрите на карте

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

Оккупанты атаковали в направлении Софиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал.

Россияне штурмовали в районе Владимировки: смотрите на карте

На Александровском направлении противник совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.

Оккупанты атаковали в районе Вишневого: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

Врага остановили возле Сладкого: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло 10 боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

Враг хотел продвинуться возле Степногорска: смотрите на карте

Последние новости с фронта

  • Неблагоприятные погодные условия, в частности туман, усложняют оборону Покровска. Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления.
  • Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты в Донецкой области пытаются окружить агломерацию Покровск – Мирноград, зайдя с юга и давя с севера, но пока им это не удается. Украинские бойцы продолжают "отсекать" выступления врага, поэтому окружение почти невозможно. Россияне пытаются прорваться к Гришиному, но это неудачный ход – ВСУ бьют по ним с западного фланга. Бои в Покровске уже приобрели характер городских.
  • Главком Александр Сырский заявил, что сообщения россиян об успехах в Купянске не соответствуют действительности. Украинские войска пытаются стабилизировать ситуацию в Купянске, выявляя и уничтожая оккупантов.
  • Украинские защитники стабилизировали ситуацию возле Гуляйполя: продвижение россиян остановлено. Командование ВСУ вовремя отвело войска на подготовленные рубежи, сохранив боеспособность и управляемость подразделений. По словам председателя Украинского центра безопасности Сергея Кузана, враг понес большие потери – более тысячи человек. Украинские силы заняли оборону и начали активно уничтожать противника.