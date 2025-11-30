Враг активно штурмует на границе 3 областей: карта боев на 30 ноября
- За прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение на разных направлениях.
- Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении – 76 штурмовых действий агрессора.
Россияне не прекращают наступательные действия. Ожесточенные бои идут в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
За прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Где произошло больше всего боев?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 боевых столкновения.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 9 атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов, Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного.
На Славянском направлении наши воины остановили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили 4 попытки врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.
На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал.
На Александровском направлении противник совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении произошло 10 боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.
- Неблагоприятные погодные условия, в частности туман, усложняют оборону Покровска. Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления.
- Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты в Донецкой области пытаются окружить агломерацию Покровск – Мирноград, зайдя с юга и давя с севера, но пока им это не удается. Украинские бойцы продолжают "отсекать" выступления врага, поэтому окружение почти невозможно. Россияне пытаются прорваться к Гришиному, но это неудачный ход – ВСУ бьют по ним с западного фланга. Бои в Покровске уже приобрели характер городских.
- Главком Александр Сырский заявил, что сообщения россиян об успехах в Купянске не соответствуют действительности. Украинские войска пытаются стабилизировать ситуацию в Купянске, выявляя и уничтожая оккупантов.
- Украинские защитники стабилизировали ситуацию возле Гуляйполя: продвижение россиян остановлено. Командование ВСУ вовремя отвело войска на подготовленные рубежи, сохранив боеспособность и управляемость подразделений. По словам председателя Украинского центра безопасности Сергея Кузана, враг понес большие потери – более тысячи человек. Украинские силы заняли оборону и начали активно уничтожать противника.