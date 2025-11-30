Ворог активно штурмує на кордоні 3 областей: карта боїв на 30 листопада

Росіяни не припиняють наступальні дії. Запеклі бої точаться на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Упродовж минулої доби відбулося 271 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де відбулося найбільше боїв?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 2 бойових зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 9 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп'янському напрямку відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.

На Слов'янському напрямку наші воїни зупинили 9 атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

