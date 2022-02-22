В частности, в колонне якобы заметили танки и бронетехнику. По словам очевидцев, колонна двигалась 21 февраля прямо по центру города, улице Университетской.

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Колонна техники в Донецке

Как сообщили некоторые из очевидцев, они не видели такого масштаба за 8 лет оккупации.

На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка,

– отметил житель города.

По словам другой очевидицы, техника двигалась в течение часа. Колонна состояла из большого количества танков, БТРов, а также людей.

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Главные новости из Донбасса:

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о "признании" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.

Перед этим в России было проведено заседание Совета безопасности России.

Госдума России приняла законопроект на заседании 15 февраля.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое "признание" будет означать сознательный выход Москвы из "Минска".

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