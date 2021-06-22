Великоновоселковский районный суд признал мужчину и женщину виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Экс-депутата осудили за проведение псевдореферендума

В суде прокурор доказал, что 11 мая 2014 года депутат Великоновоселковского райсовета организовал на территории нескольких сел района проведение незаконного референдума. Его целью было изменить границы территории и государственной границы Украины.

Депутат предоставил членам "избирательных комиссий" бюллетени и обеспечил личный контроль за ходом "голосования".

В проведении псевдореферендума чиновнику активно помогала женщина. Она входила в состав участковой избирательной комиссии о признании так называемой "ДНР".

Суд принял решение приговорить мужчину и женщину до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года соответственно.

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