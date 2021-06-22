Великоновосілківський районний суд визнав чоловіка та жінку винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Читайте також 12 років позбавлення волі за держзраду: засудили суддю окупаційної влади Росії в Криму

Ексдепутата засудили за проведення псевдореферендуму

У суді прокурор доказав, що 11 травня 2014 року депутат Великоновосілківської райради організував на території декількох сіл району проведення незаконного референдуму. Його метою було змінити межі території та державного кордону України.

Депутат надав членам "виборчих комісій" бюлетені та забезпечив особистий контроль за перебігом "голосування".

У проведенні псевдореферендуму чиновнику активно допомагала жінка. Вона входила до складу дільничної виборчої комісії щодо визнання так званої "ДНР".

Суд ухвалив рішення засудити чоловіка та жінку до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 і 2 роки відповідно.

Так званий "референдум" на Донбасі: що відомо