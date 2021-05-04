Убирал могилу: в Донецкой области мужчина подорвался во время визита на кладбище
В Донецкой области во время уборки на кладбище погиб мужчина. Он подорвался на неустановленном взрывном предмете.
Источник:Полиция Донетчины
Трагедия произошла в поселке городского типа Верхнеторецкое. Он расположен неподалеку от линии соприкосновения.
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Супруги убирали могилы, однако во время работы произошел взрыв. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
На место трагедии оперативно прибыла следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, а также взрывотехники. Всех остальных посетителей кладбища удалось эвакуировать. Опасный участок правоохранители оцепили.
Взрывотехники обследуют все прилегающие территории.
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