В Донецкой области во время уборки на кладбище погиб мужчина. Он подорвался на неустановленном взрывном предмете.

Трагедия произошла в поселке городского типа Верхнеторецкое. Он расположен неподалеку от линии соприкосновения. Заметьте Для опасных игр не бывает праздников: на Харьковщине ребенок получил травмы из-за петарды Супруги убирали могилы, однако во время работы произошел взрыв. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место трагедии оперативно прибыла следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, а также взрывотехники. Всех остальных посетителей кладбища удалось эвакуировать. Опасный участок правоохранители оцепили. Взрывотехники обследуют все прилегающие территории. Обратите внимание! В Вооруженных силах Украины сообщили, что украинцы на оккупированном Донбассе гибнут от российских мин. Кроме того, боевики игнорируют вопросы гуманитарного разминирования. Кроме того, оккупанты подбрасывают на подконтрольную территорию взрывные устройства, замаскированные под игрушки. Взрывы в Украине: последние новости 27 апреля в Одессе произошел взрыв газа в жилом доме. В результате инцидента пострадали 2 человека.

20 апреля в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб 2-летний ребенок.