Прибирав могилу: на Донеччині чоловік підірвався під час візиту на цвинтар
У Донецькій області під час прибирання на цвинтарі загинув чоловік. Він підірвався на невстановленому вибуховому предметі.
Джерело:Поліція Донеччини
Трагедія сталася у селищі міського типу Верхньоторецьке. Воно розташоване неподалік від лінії зіткнення.
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Подружжя прибирало могили, однак під час роботи стався вибух. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.
На місце трагедії оперативно прибула слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, а також – вибухотехніки. Усіх інших відвідувачів цвинтаря вдалося евакуювати. Небезпечну ділянку правоохоронці оточили.
Вибухотехніки обстежать усі прилеглі території.
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