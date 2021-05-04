У Донецькій області під час прибирання на цвинтарі загинув чоловік. Він підірвався на невстановленому вибуховому предметі.

Трагедія сталася у селищі міського типу Верхньоторецьке. Воно розташоване неподалік від лінії зіткнення. Зауважте Для небезпечних ігор не буває свят: на Харківщині дитина отримала травми через петарду Подружжя прибирало могили, однак під час роботи стався вибух. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. На місце трагедії оперативно прибула слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, а також – вибухотехніки. Усіх інших відвідувачів цвинтаря вдалося евакуювати. Небезпечну ділянку правоохоронці оточили. Вибухотехніки обстежать усі прилеглі території. Зверніть увагу! У Збройних силах України повідомили, що українці на окупованому Донбасі гинуть від російських мін. Окрім того, бойовики ігнорують питання гуманітарного розмінування. Окрім того, окупанти підкидають на підконтрольну територію вибухові пристрої, замасковані під іграшки. Вибухи в Україні: останні новини 27 квітня в Одесі стався вибух газу у житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей.

20 квітня на Донеччині внаслідок вибуху гранати загинула 2-річна дитина.