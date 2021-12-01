Из-за удара у 38-летнего пострадавшего возникла закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и три перелома костей черепа. Правоохранители не называют конкретных имен, но речь может идти об инциденте, о котором ранее сообщали в партии "За майбутнє".

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Что известно об инциденте

Драку на сессии Селидовского горсовета Донецкой области мог организовать нардеп от пророссийской ОПЗЖ Владимир Мороз. Якобы он с "десятком молодых людей криминального облика" хотел сорвать сессию. Причиной было требование возобновления в должности экс-мера города от ОПЗЖ Виталия Нешина. Другой помощник нардепа Денис Куровский, как заявляют, сломал руку депутатке Татьяне Мухаметвалиевой.

Во время сессии помощник нардепа от ОПЗЖ Роман Кушнаренко якобы безосновательно напал на депутата партии "За майбутнє" и сломал ему челюсть и надбровную кость в двух местах.

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Исполняющий обязанности городского головы Руслан Суков заявлял, что нардеп Мороз пытается дело замять с местной полицией. Он заверил, что для наказания преступника сделают все возможное.

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