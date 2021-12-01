Через удар у 38-річного потерпілого виникла закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та три переломи кісток черепа. Правоохоронці не називають конкретних імен, але може йтися про інцидент, про який раніше повідомляли у партії "За майбутнє".

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Що відомо про інцидент

Бійку на сесії Селидівської міськради на Донеччині міг організувати нардеп від проросійської ОПЗЖ Володимир Мороз. Нібито він із "десятком молодих людей кримінальної зовнішності" хотів зірвати сесію. Причиною була вимога поновини на посаді ексмера міста від ОПЗЖ Віталія Нешина. Інший помічник нардепа Денис Куровський, як заявляють, зламав руку депутатці Тетяні Мухаметвалієвій.

Під час сесії помічник нардепа від ОПЗЖ Роман Кушнаренко нібито безпідставно напав на депутата партії "За майбутнє" та зламав йому щелепу і надбрівну кістку у двох місцях.

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Виконувач обов'язків міського голови Руслан Суков заявляв, що нардеп Мороз намагається справу зам'яти з місцевою поліцією. Він запевнив, що для покарання злочинця зроблять все можливе.

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