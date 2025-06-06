Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 12 бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
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Как война влияет на экологию
Бойцы 12 бригады "Азов" нашли одно из заброшенных гнезд на Торецком направлении. Птицы использовали остатки оптоволокна под собственные нужды.
Это лишь одно из десятков проявлений того, как природа выживает в пламени войны. Между сотнями дронов, штурмов, обстрелов и километров выжженной земли,
– сказали военные.
Гнездо птиц из остатков оптоволокна / Фото "Азова"
"Птицы смешали природный и искусственный материалы", – подчеркнули защитники Украины.
К слову, в университете Беркли в Калифорнии состоялась выставка, посвященная экоциду России в Украине. Генеральный консул в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук объяснил, что экоцид в Украине несет колоссальные убытки, в частности:
- 13 национальных природных парков, 8 заповедников и 2 биосферные резервации оккупированы войсками России;
- ущерб понесли 20% природоохранных территорий Украины;
- обстрелы и пожары уничтожили более 24 тысяч гектаров леса, а в целом треть украинских лесов получила серьезные повреждения;
- подрыв Каховской ГЭС, произошедший 6 июня 2023 года, забрал 14 кубических километров воды. Действия российской армии привели к затоплению 80 городов и сел, разрушения огромной части Херсонщины и экологические убытки в размере более 14 миллиардов долларов.