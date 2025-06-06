Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 12 бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

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Как война влияет на экологию

Бойцы 12 бригады "Азов" нашли одно из заброшенных гнезд на Торецком направлении. Птицы использовали остатки оптоволокна под собственные нужды.

Это лишь одно из десятков проявлений того, как природа выживает в пламени войны. Между сотнями дронов, штурмов, обстрелов и километров выжженной земли,

– сказали военные.

Гнездо птиц из остатков оптоволокна / Фото "Азова"

"Птицы смешали природный и искусственный материалы", – подчеркнули защитники Украины.

К слову, в университете Беркли в Калифорнии состоялась выставка, посвященная экоциду России в Украине. Генеральный консул в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук объяснил, что экоцид в Украине несет колоссальные убытки, в частности: