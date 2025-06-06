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Сколько российских кораблей есть на боевом дежурстве
- В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Россияне терроризируют Никопольщину Синельниковский район Синельниковский район
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Никопольщину FPV-дронами и из РСЗО "Град".
С вечера, ночью и утром агрессор целился по районному центру, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Возник пожар. Повреждена инфраструктура,
– рассказал Лысак.
Также российские войска атаковали Синельниковский район.
По Межевской общине оккупанты ударили КАБами. Там разбиты три частных дома, задело и линию электропередач.
Также из-за попадания БпЛА в Славянской громаде уничтожена машина. В Маломихайловской загорелся экскаватор.
К счастью, обошлось без жертв.
Саратов и Энгельс атаковали дроны
Взрывы в Саратове и Энгельсе начали раздаваться примерно в 2:20. Атака не прошла бесследно.
Россияне уверяют, что горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод, но он расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста, который видно на многих видео последствий атаки. Поэтому некоторые источники пишут, что на самом деле горит нефтебаза, которая обеспечивает "Энгельс" топливом.
В Киеве во время ликвидации последствий атаки погибли спасатели во время ликвидации последствий атаки
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что этой ночью российские ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы, – ГСЧС и полиция.
К сожалению, снова есть потери в семье МВД.
В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни,
– заявил Игорь Клименко.
Также он сообщил, что 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем оказывают медицинскую помощь.
Сколько ракет сбили над Львовской областью
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что ночью над Львовской областью сбили 3 вражеские ракеты.
Сколько ракет и дронов атаковали Луцк
Россияне выпустили по Луцку 15 ударных беспилотников и 6 ракет.
Какие последствия вражеской атаки на Львовщине
Россия атаковала Львовскую область ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате вражеской атаки поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе.
В нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач.
В Киеве в результате обстрела пострадало метро в результате обстрела
В результате массированного российского обстрела Киева повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" – "Левобережная" красной линии метро.
Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал – ориентировочно 6 минут.
Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход.
На месте работают все необходимые специалисты, в частности, по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки.
До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций. Просим относиться с пониманием к временному режиму движения поездов,
– призвали в КГГА.
В результате российской атаки на Киев есть жертвы
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что по последним данным от медиков, в результате атаки России в Киеве пострадали 20 человек. 16 из них медики госпитализировали. К сожалению, количество жертв возросло.
Уже 4 погибших в столице,
– написал Кличко в 06:27.
Каковы последствия атаки на Тернополь
В результате российской атаки на Тернополь повреждены промышленные объекты и инфраструктура, часть города осталась без электроэнергии, что повлияло на водоснабжение.
После взрывов наблюдается задымление, проводятся замеры воздуха, а жителей просят оставаться дома.
Заметим, что атака на город стала самой массированной с начала вторжения.
Последствия удара по Луцку
Председатель Волынской ОВА Иван Руднинский рассказал, что область подверглась массированной атаке российскими ракетами и беспилотниками.
Чиновник поблагодарил Силам обороны. Украинские защитники уничтожили много вражеских целей.
Рудницкий рассказал, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он подвергся частичным разрушениям. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна.
Сейчас имеем 5 пострадавших лиц. К счастью, погибших нет,
– отметил начальник ОВА.
Городской голова Луцка писал, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, также повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.
Сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БпЛА и 6 ракет,
– заявил Игорь Полищук.