09:36, 6 июня

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что этой ночью российские ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы, – ГСЧС и полиция.

К сожалению, снова есть потери в семье МВД.

В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни,

– заявил Игорь Клименко.

Также он сообщил, что 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем оказывают медицинскую помощь.