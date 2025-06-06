09:36, 6 червня

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що цієї ночі російська ракети й безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби, – ДСНС та поліція.

На жаль, знову є втрати в родині МВС.

У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя,

– заявив Ігор Клименко.

Також він повідомив, що 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надають медичну допомогу.