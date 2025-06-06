Про це пише 24 Канал із посиланням на 12 бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.
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Як війна впливає на екологію
Бійці 12 бригади "Азов" знайшли одне з покинутих гнізд на Торецькому напрямку. Птахи використали залишки оптоволокна під власні потреби.
Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі,
– сказали військові.
Гніздо птахів з залишків оптоволокна / Фото "Азову"
"Птахи змішали природний і штучний матеріали", – підкреслили захисники України.
До слова, в університеті Берклі в Каліфорнії відбулася виставка, присвячена екоциду Росії в Україні. Генеральний консул у Сан-Франциско Дмитро Кушнерук пояснив, що екоцид в Україні несе колосальні збитки, зокрема:
- 13 національних природних парків, 8 заповідників і 2 біосферні резервації окуповані військами Росії;
- збитків зазнали 20% природоохоронних територій України;
- обстріли та пожежі знищили понад 24 тисячі гектарів лісу, а загалом третина українських лісів зазнала серйозних ушкоджень;
- підрив Каховської ГЕС, що стався 6 червня 2023 року, забрав 14 кубічних кілометрів води. Дії російської армії призвели до затоплення 80 міст і сіл, руйнації величезної частини Херсонщини та екологічні збитки в розмірі понад 14 мільярдів доларів.