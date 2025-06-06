Про це пише 24 Канал із посиланням на 12 бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Дивіться також Комбінований удар по Україні, вибухи у Росії: хронологія 1199 дня війни

Як війна впливає на екологію

Бійці 12 бригади "Азов" знайшли одне з покинутих гнізд на Торецькому напрямку. Птахи використали залишки оптоволокна під власні потреби.

Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі,

– сказали військові.

Гніздо птахів з залишків оптоволокна / Фото "Азову"

"Птахи змішали природний і штучний матеріали", – підкреслили захисники України.

До слова, в університеті Берклі в Каліфорнії відбулася виставка, присвячена екоциду Росії в Україні. Генеральний консул у Сан-Франциско Дмитро Кушнерук пояснив, що екоцид в Україні несе колосальні збитки, зокрема: