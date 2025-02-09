Під час заходу виступили відомі фахівці з екології та довкілля, які прокоментували ситуацію в Україні та наслідки екозлочинів росіян.

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Анастасія Федик, професорка Берклі, головна економістка AI for Good Foundation та одна з організаторів виставки, зазначила, що учасники ініціативи працюють над пошуком доказів для судової справи, знаходять шляхи документування завданих збитків та розробляють плани з відновлення природних ресурсів України.

Ми почали великий збір свідчень екоциду в Україні, закликаючи всіх українців надавати докази екозлочинів Росії в Україні. Проблема екологічної катастрофи в Україні, спричинена війною, має масштаби, що виходять далеко за межі лінії зіткнення. Вона матиме великий розголос, і ми віримо, що акумулюємо сили для відновлення постраждалих територій. А ще – залишимо багато інформації для наступних поколінь,

– розповіла Анастасія Федик.

Анастасія Федик / Фото Тетяни Редько

Кульмінацією заходу була презентація воєнних фото та відео, зроблених користувачами платформи Svidok.org.

До слова, кожна людина може розповісти на платформі про те, як переживає щоденні обстріли Росії, стала свідком руйнування будівель чи екологічних злочинів, отримала поранення, пережила окупацію, про вимушену евакуацію, волонтерство, адаптацію до життя в умовах війни, і навіть роздуми чи творчість. Також до тексту можна додавати фото та відео. Аби зберегти спогад, потрібно зареєструватись на svidok.org або ж скористатись телеграм-ботом – @SvidokNoteBot чи безплатною телефонною лінією за номером 0 800 507 480.

На виставці у Берклі показали свідчення з онлайн-платформи Svidok.org / Фото Тетяни Редько

Побачити наслідки екоциду Росії в Україні прийшли близько сотні людей, серед яких визнані науковці. Учасники виставки не приховували, що були вражені від побаченого.

"Злочини, які вчиняє Росія в Україні, – не просто гуманітарні, а й безсоромні акти насильства проти природи та добробуту всіх нас. Надія приходить від спостереження за стійкістю українців, включаючи факти, науку та деякі з найкращих умів, щоб впровадити інновації в наш вихід з цієї чорної діри насильства Росії. Нам усім потрібно підключитися та зробити правильні речі, зараз. Це обов'язок нашого покоління", – поділився враженнями від свідчень українців підприємець і засновник компанії, що займається інноваційними технологіями Даніель Долтон.

Учасники виставки у Берклі / Фото Тетяни Редько

"Трагічно бачити вплив війни від мін, залишених на українській землі, до травмованих тварин", – сказав випускник Берклі, який прийшов на захід.

Це дуже емоційно, особливо, коли бачиш затоплені будинки. Усе життя людей залишилося під водою – їхні спогади, сімейні реліквії, улюблені парки... Це шокує і водночас стимулює задуматися, як я можу допомогти,

– говорить студент Берклі.

Руйнівні наслідки російської агресії для екології

У рамках події відбулась панельна дискусія науковців та екологів, головною метою якої було показати нищівні наслідки для екології має війна Росії в Україні та привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми.

На панельній дискусії науковців та екологів обговорили питання України / Фото Тетяни Редько

За словами Генерального консула у Сан-Франциско Дмитра Кушнерука, екоцид в Україні несе колосальні збитки:

13 національних природних парків, 8 заповідників і 2 біосферні резервації окуповані військами рф;

збитків зазнали 20% природоохоронних територій України;

обстріли та пожежі знищили понад 24 тисячі гектарів лісу, а загалом третина українських лісів зазнала серйозних ушкоджень;

підрив Каховської ГЕС, що стався 6 червня 2023 року, забрав 14 кубічних кілометрів води – це ресурс, життєво необхідний для населення та аграрного комплексу регіону. Дії російської армії призвели до затоплення 80 міст і сіл, руйнації величезної частини Херсонщини та екологічні збитки в розмірі понад 14 мільярдів доларів.

Російська війна проти України – це не просто жорстока кампанія насильства проти суверенної держави. Це геноцид українського народу, спроба знищити українську культуру і екоцид – злочин проти довкілля, наслідки якого відчуватиме весь світ,

– наголосив Дмитро Кушнерук.

Дмитро Кушнерук / Фото Тетяни Редько

Генеральний консул у Сан-Франциско додав, що близько 139 тисяч квадратних кілометрів українських земель залишаються замінованими. Щорічно це завдає збитків на 11,2 мільярда доларів. Повне розмінування може коштувати близько 37 мільярдів доларів.

У Міндовкіллі наголошують, що офіційно зафіксовано понад 7000 злочинів проти довкілля, а загальні екологічні збитки від агресії рф перевищують 3,5 трильйона гривень. І це не остаточна цифра: для ретельної оцінки наслідків війни потрібна деокупація та розмінування українських земель.

Весь світ відчуває наслідки агресії Росії через пришвидшення кліматичних змін, що підтверджують науковці. Лише за 2022 – 2023 роки викиди парникових газів внаслідок повномасштабної війни перевищили 180 мільйонів тонн CO₂. Це річний рівень 175 країн світу.

Кліматичні зміни – це реальність. Вони вже відбуваються, і війна в Україні лише поглиблює цей процес, спричиняючи екологічні катастрофи та збільшуючи викиди парникових газів,

– стверджує учасник виставки, відомий експерт з водної політики, професор Пітер Ґлік.

Під час заходу зібрали кошти на підтримку українського війська

У рамках заходу також відбувся аукціон, де представили витвори мистецтва Катерини Криволап, Анни Заячківська, Олександри Стецик та Марії Федик. У підсумку вдалось зібрати 12 тисяч доларів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю тактичної медицини спецпідрозділу "Кракен".

Під час події також оголосили, що Університет Берклі об’єднується з Svidok.org, Фундацією AI for Good, Українським католицьким університетом, урядовцями України, зокрема Міндовкіллям, та науковцями з різних країн світу, щоб почати активну та системну боротьбу з екоцидом в Україні.