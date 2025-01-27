Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний природний парк "Тузлівські лимани". Зазначається, що мазут викинуло на берег 26 січня.

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На узбережжі Одещини зібрали мазут

Працівники "Тузлівських лиманів" обстежили майже 40 кілометрів піщаного пересипу. У межах національного парку вони знайшли одну ділянку протяжністю 200 метрів, завширшки 30 – 70 сантиметрів викинутого мазуту дрібних фракцій 3 – 4 міліметри.

Увесь мазут вагою до 4 кілограмів зібрали з пересипу. За словами екологів, відібрані проби вже надіслали на дослідження до приватної професійної лабораторії в Одесі.

Зараз у нацпарку на узбережжі мазуту немає, але немає і жодних гарантій того, що його море знову завтра не викине, оскільки мільйони дрібних фракцій ще дрейфує в водах Північно-західної частини Чорного моря,

– пояснили співробітники нацпарку.

Вони наголосили, що зараз потрібні ресурси для того щоб оперативно виявляти, терміново збирати і знищувати загрозу, однак парк не має відповідних можливостей.

Також неподалік море викинуло рідкісного птаха в мазуті, занесеного в Червону книгу України. Йдеться про червоношию гагару, яку хвилями знову винесло у море.

На Одещині зібрали 4 кілограми мазуту / Фото: Нацпарк "Тузлівські лимани"