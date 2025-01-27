Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный природный парк "Тузловские лиманы". Отмечается, что мазут выбросило на берег 26 января.

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На побережье Одесской области собрали мазут

Работники "Тузловских лиманов" обследовали почти 40 километров песчаной пересыпи. В пределах национального парка они нашли один участок протяженностью 200 метров, шириной 30 – 70 сантиметров выброшенного мазута мелких фракций 3 – 4 миллиметра.

Весь мазут весом до 4 килограммов собрали с пересыпи. По словам экологов, отобранные пробы уже отправили на исследование в частную профессиональную лабораторию в Одессе.

Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфует в водах Северо-западной части Черного моря,

– объяснили сотрудники нацпарка.

Они отметили, что сейчас нужны ресурсы для того чтобы оперативно выявлять, срочно собирать и уничтожать угрозу, однако парк не имеет соответствующих возможностей.

Также неподалеку море выбросило редкую птицу в мазуте, занесенного в Красную книгу Украины. Речь идет о красношейной гагаре, которую волнами снова вынесло в море.

В Одесской области собрали 4 килограмма мазута / Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"