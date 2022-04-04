В Донецкой области расстреляли микроавтобус с волонтерами: количество пострадавших уточняется

Российские оккупанты в Донецкой области обстреляли микроавтобус волонтеров. Данные о пострадавших и возможных жертвах сейчас уточняют.

Трагедия случилась сегодня, 4 апреля. Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Петр Андрющенко отметил, что не нужно публиковать информацию о волонтерах и номера их машин в сети, поскольку из-за этого происходят такие трагические случаи.

Сегодня в Донецкой области был расстрелян один из волонтерских бусов. Данные о погибших и раненых уточняются. Помните об этом случае, когда захотите публично поделиться данными бусов и водителей. Это очень страшно, но в понятной попытке помочь горю вы подвергаете опасности всех остальных,

– заявил Андрющенко.

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