В Волновахе таксист облил бездомного средствами для автомобилей, потому что тот просил его помыть. На автомойку таксист вез мужчину в багажнике. Однако сам бездомный никаких претензий к своему обидчику не имеет.

Издевательство над бомжом таксист снял на видео и выложил в соцсети, сообщает ТСН.

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Бездомного зовут Геннадий, мужчина живет на вокзале. Он говорит, что его похитили, хотя он сам попросил помыть его. Инцидент произошел на автомойке самообслуживания. Владелец автомойки уверяет, что тогда его не было на месте.

"Мойка самообслуживания, ну а дурачков на белом свете, сами знаете, хватает. И Волноваха также не без таких уродов", – сказал владелец.

Что говорит таксист

Таксист Николай Мугли уверяет, что хотел помочь и никаких злых намерений не имел. Говорит, что выкладывать видео в сеть было ошибкой.

Воняет, его из магазинов постоянно выпроваживают. Говорит: "Отвезите меня помыть". Ну куда я его посажу в машину? Я ему говорю "Хочешь в багажник?". Он говорит: "Я поеду, пожалуйста, отвези",

– рассказал таксист.

Журналисты нашли в сети еще один аккаунт, который посвящен именно издевательству над Геннадием. За год там уже 170 сообщений и более тысячи читателей.

Какое наказание грозит таксисту

Волновахская полиция начала проверку аккаунта и действий таксиста. Ему может грозить лишение свободы по 146 статье. Однако от бомжа Геннадия поступило заявление о прекращении рассмотрения дела, потому что он уверяет, что сам попросил таксиста отвезти его помыться.