У Волновасі таксист облив безхатька засобами для автомобілів, бо той просив його помити. На автомийку таксист віз чоловіка у багажнику. Проте сам безхатько ніяких претензій до свого кривдника не має.

Знущання над безхатьком таксист зняв на відео та виклав у соцмережі, повідомляє ТСН.

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Безхатька звати Геннадій, чоловік живе на вокзалі. Він каже, що його викрали, хоча він сам попросив помити його. Інцидент трапився на автомийці самообслуговування. Власник автомийки запевняє, що тоді його не було на місці.

"Мийка самообслуговування, ну а дурників на білому світі, самі знаєте, вистачає. І Волноваха також не без таких виродків", – сказав власник.

Що каже таксист

Таксист Микола Муглі запевняє, що хотів допомогти і ніяких злих намірів не мав. Каже, що викладати відео в мережу було помилкою.

Воняє, його з магазинів постійно випроваджують. Каже: "Відвезіть мене помити". Ну куди я його посаджу в машину? Я йому кажу "Хочеш в багажник?" Він говорить: "Я поїду, будь ласка, відвези",

– розповів таксист.

Журналісти знайшли в мережі ще один акаунт, який присвячений саме знущанням з Геннадія. За рік там уже 170 дописів і більше тисячі читачів.

Яке покарання загрожує таксисту

Волноваська поліція розпочала перевірку акаунту та дій таксиста. Йому може загрожувати позбавлення волі за 146 статтею. Проте від безхатька Геннадія надійшла заява про припинення розгляду справи, тому що він запевняє, що сам попросив таксиста відвезти його помитися.