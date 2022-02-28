В Донецкой области усиливают комендантский час: что изменится
Источник:Телеканал ТV7 Мариуполь
Из-за наступления российских войск в Украине ввели комендантский час. В Донецкой области теперь ограничения в передвижении будут действовать с 18:00.
Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, новые правила будут действовать с 1 марта 2022 года.
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В Донецкой области усиливают комендантский час
С этого времени комендантский час в Донецке и области будет действовать с 18:00 до 6:00. В это время людям нельзя покидать свои дома.
В то же время Павел Кириленко подчеркнул: комендантский час можно нарушить только, когда объявлена воздушная тревога. В этом случае люди должны быстро отреагировать на сирены и добраться до укрытия, а после отбоя тревоги вернуться в свои жилища.
Изменится не только время комендантского часа. Также в Донецкой области устанавливается специальный режим светомаскировки, который продлится в течение 30 дней.
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