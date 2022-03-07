В Донецкой области враг пытался прорвать оборону Старомлиновки и Зачатовки, но понес потери
7 марта 2022 , 13:16Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные 12-й день пытаются прорвать оборону украинской армии. На Донецком направлении оккупант продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье.
Враг вынужден отступать
Российские военные предприняли несколько попыток прорвать оборону нашей армии в районе Старомлиновки. Также они хотели захватить Зачатовку.
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Однако, получив отпор, оккупант понес значительные потери. Поэтому российские военные отошли в район Любимовки.
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