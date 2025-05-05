Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Задержание комбата

СБУ и ГБР при содействии главнокомандующего ликвидировали схему незаконного начисления повышенных выплат в одной из бригад ВСУ.

Так, в Донецкой области задержан комбат, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

Расследование установило, что по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен якобы за "пребывание на линии боестолкновения" в течение всего месяца.

Однако военные этого подразделения не были на передовой так долго. После получения выплаты каждый из них должен был отчислить командиру по 40 тысяч гривен. В случае отказа комбат угрожал реальной отправкой "на ноль".

Задокументировано, что только за март 2025 года чиновник получил 920 тысяч гривен "откатов".

В СБУ отметили, что еще одну такую сумму комбат надеялся получить и за апрель. Впрочем, не успел. Задержали на "горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды.

Комбата задержали / Фото СБУ

Задержанному уже сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса. Речь идет о получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Комбат находится под стражей с альтернативой залога в 49 миллионов гривен. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.