В Донецкой области задержали вражескую ДРГ, прибывшую из Крыма за день до войны

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала группу вражеских диверсантов. Они приехали из оккупированного Крыма за день до войны.

Во время задержания диверсанты оказывали вооруженное сопротивление. На территории Украины у них были специальные задания от оккупанта.

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Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами России,

– говорится в сообщении СБУ.

Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. На допросе оккупанты предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.

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