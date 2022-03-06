В Донецкой области задержали вражескую ДРГ, прибывшую из Крыма за день до войны
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала группу вражеских диверсантов. Они приехали из оккупированного Крыма за день до войны.
Во время задержания диверсанты оказывали вооруженное сопротивление. На территории Украины у них были специальные задания от оккупанта.
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Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами России,
– говорится в сообщении СБУ.
Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. На допросе оккупанты предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.
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