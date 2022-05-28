На территории Донбасса стали распространяться слухи о том, что электричество может исчезнуть. Поддаваться панике не стоит: все под контролем, подачу электроэнергии никто не выключит.

Читайте также Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то скажите это четко, – Зеленский о разногласиях с Рютте

Свет в Донецкой области будет

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, все слухи о том, что на территории области может исчезнуть свет – это неправда. Энергетики и коммунальщики продолжают делать все возможное для того, чтобы поставки электроэнергии для потребителей оставались стабильными.

Действительно, в результате российских обстрелов кое-где могут быть повреждены сети, но их чинят при первой возможности.

Вместе с тем всем жителям следует понимать, что россияне вполне сознательно целят в объекты гражданской инфраструктуры, поэтому определенные перебои в электроснабжении просто неизбежны. Из-за обстрелов на время может исчезнуть свет в любой общине Донецкой области.

Павел Кириленко в очередной раз подчеркнул необходимость эвакуироваться, ведь проблемы с электричеством – не самая большая опасность, которая подстерегает мирных жителей. Он призывает их поехать вглубь Украины, чтобы не подвергать свою жизнь риску.

Ситуация в Донецкой области: коротко о последних новостях

В результате обстрелов, которые совершают российские оккупанты, на территории Донбасса получил повреждения газопровод. Как сообщили в "Нафтогазе", отремонтировать его сейчас невозможно – продолжаются боевые действия, это очень рискованно.

На Донецком направлении российские оккупанты пошли в активное наступление, они увеличили использование оперативно-тактической авиации, обстрелы позиций ВСУ и мирных городов практически не утихают. Также враг продолжает использовать для своих атак ракеты.

Трасса Лисичанск – Бахмут находится под обстрелами, ехать по ней очень опасно. Враг хочет разрушить ее и отрезать наших героических воинов от снабжения. Также постоянными обстрелами враг практически сделал невозможным проведение эвакуации.

Смотрите видео о том, как российский оккупант в разговоре с матерью жалуется на то, что не может сбежать с войны против Украины