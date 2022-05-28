На території Донеччини стали ширитися чутки про те, що електрика може зникнути. Піддаватися паніці не варто: усе під контролем, подачу електроенергії ніхто не вимикатиме.

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Світло на Донеччині буде

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, усі чутки про те, що на території області може зникнути світло – це неправда. Енергетики та комунальники продовжують робити усе можливе для того, щоб постачання електроенергії для споживачів залишалося стабільним.

Дійсно, внаслідок російських обстрілів подекуди можуть бути пошкоджені мережі, але їх лагодять за першої нагоди.

Разом з тим усім мешканцям варто розуміти, що росіяни цілком свідомо цілять в об'єкти цивільної інфраструктури, тому певні перебої в електропостачанні просто неминучі. Через обстріли на якийсь час може зникнути світло у будь-якій громаді на Донеччині.

Павло Кириленко вкотре наголосив на необхідності евакуюватися, адже проблеми з електрикою – не найбільша небезпека, яка чатує на мирних мешканців. Він закликає їх поїхати вглиб України, що не наражати своє життя на ризик.

Ситуація на Донеччині: коротко про останні новини

Внаслідок обстрілів, які здійснюють російські окупанти, на території Донеччини зазнав пошкоджень газопровід. Як повідомили у "Нафтогазі", відремонтувати його зараз неможливо – тривають бойові дії, це дуже ризиковано.

На Донецькому напрямку російські окупанти пішли в активний наступ, вони збільшили використання оперативно-тактичної авіації, обстріли позицій ЗСУ та мирних міст практично не вщухають. Також ворог продовжує використовувати для своїх атак ракети.

Траса Лисичанськ – Бахмут перебуває під обстрілами, їхати нею дуже небезпечно. Ворог хоче зруйнувати її та відрізати наших героїчних воїнів від постачання. Також постійними обстрілами ворог практично унеможливив проведення евакуації.

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