Оккупанты к тому же продолжают осуществлять логистическое обеспечение своих войск. Об этом сообщили в Генштабе 20 апреля.
К теме Продолжаются боевые действия в районах Кременной, Торского и Зеленой Долины Донецкой области.
На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь",
– говорится в сообщении.
В настоящее время враг проводит бои в районе Великой Новоселки, Ровнополи и Сторожевого.
Кстати – В Донецкой и Луганской области сейчас больше российских военных, чем 24 февраля – Рахманин: смотрите видео