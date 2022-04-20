Окупанти до того ж продовжують здійснювати логістичне забезпечення своїх військ. Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.

До теми Тривають бойові дії в районах Кремінної, Торського та Зеленої Долини на Донеччині

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар'їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь",

– мовиться в повідомленні.

Наразі ворог проводить бої в районі Великої Новосілки, Рівнополя та Сторожевого.