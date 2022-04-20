Також окупанти перегруповуються для того, щоб наступати у напрямку міста Лиман. Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.

Зверніть увагу На Ізюмському напрямку росіяни здійснили спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне

Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман,

– мовиться в повідомленні.

Російські окупанти обстрілюють передові позиції ЗСУ по всій лінії зіткнення. Українській військові продовжують тримати оборону.

До слова – На Донеччині та Луганщині зараз більше російських військових, ніж 24 лютого, – Рахманін: відео