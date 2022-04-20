Вони сконцентрувалися на населених пунтках Сулигівка та Дібрівне. Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України за 20 квітня.

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Окупанти використовують "Орлан-10"

Ворог розвідує напрямки наступу повітрям, застосовуючи безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

"На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне", – мовиться у повідомленні.

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