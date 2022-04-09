Ворог хоче вийти на Слов'янськ і на Краматорськ

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко. Він повідомив, що 9-го квітня цілий день тривають обстріли у Харкові.

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За словами Денисенка, російські окупанти продовжують нарощувати сили на цьому напрямку. Він зазначив, що ворог хоче через Ізюм вийти на Донбас.

Одне з ключових завдань РФ – це вихід через Ізюмський напрямок на Донбас, на Донеччину. Точніше на Слов'янськ і на Краматорськ,

– сказав радник очільника МВС.

Денисенко додав, що "це один з найголовніших та найскладніших напрямків на сьогодні".

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