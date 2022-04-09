Враг хочет выйти на Славянск и на Краматорск

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко. Он сообщил, что 9 апреля целый день продолжаются обстрелы в Харькове.

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По словам Денисенко, российские оккупанты продолжают наращивать силы на этом направлении. Он отметил, что враг хочет из-за Изюма выйти на Донбасс.

Одна из ключевых задач РФ – это выход через Изюмское направление на Донбасс, Донецкую область. Вернее на Славянск и на Краматорск,

– сказал советник главы МВД.

Денисенко добавил, что "это одно из самых главных и сложных направлений на сегодняшний день".

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