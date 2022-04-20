Они сконцентрировались на населенных пунктах Сулиговка и Дибровное. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины за 20 апреля.

Обратите внимание Ключевая задача оккупантов – выход через Изюм на Донбасс, – МВД

Оккупанты используют "Орлан-10"

Враг разведывает направления наступления воздухом, применяя беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

"На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное", – говорится в сообщении.

Обратите внимание – стрим Соляр и Овдиенко о наступлении на Донбассе: смотрите видео