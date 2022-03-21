Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска проводят огневые налеты по всей линии соприкосновения на Донецком направлении.

К теме ВСУ уничтожили 3 из 10 армий России: 5 авиаполков, 11 батальонов танков, 34 батальона бронетехники

Враг пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении. Успеха не имел, понес потери и отступил,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом Изюм. Противник пытается усилить группировку и обустраивает там полосу опорных пунктов.

Из-за того, что враг не имеет успехов и несет потери, Россия вынуждена перемещать к границам Украины резервы из центрального и Дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников.

Стоит внимания – Потери врага по состоянию на 21 марта – смотрите видео: