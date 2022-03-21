Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська проводять вогневі нальоти по всій лінії зіткнення на Донецькому напрямку.

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Ворог намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку. Успіху не мав, зазнав втрат та відступив,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановлення контролю над містом Ізюм. У цьому районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання та облаштовує там смугу опорних пунктів.

Через те, що ворог не має успіхів та зазнає втрат, Росія вимушена переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників.

Варте уваги – Втрати ворога станом на 21 березня – дивіться відео: