Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, около 40 тысяч продуктовых наборов суммарным весом 237 тонн направились вчера в Краматорск для жителей Донецкой области.
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В целом продуктовые наборы из продуктов длительного хранения в рамках программы были отправлены для людей из уязвимых категорий в Донецкой, Луганской, Киевской и Харьковской, Запорожской и Николаевской областях,
– заявила министр.
В первую очередь доставки происходят в области, наиболее пострадавшие от войны.
Что известно о программе "Миллион продуктовых наборов"?Она реализуется Минсоцполитики и Минагрополитики, в сотрудничестве с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд Ивана Чайковского "Покрова", которая бесплатно предоставляет продуктовые наборы, а также с производителями пищевых продуктов, предприятиями и людьми, которые приобщились к обеспечению продуктовыми наборами пострадавших от активных боевых действий.