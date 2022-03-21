Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, около 40 тысяч продуктовых наборов суммарным весом 237 тонн направились вчера в Краматорск для жителей Донецкой области.

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В целом продуктовые наборы из продуктов длительного хранения в рамках программы были отправлены для людей из уязвимых категорий в Донецкой, Луганской, Киевской и Харьковской, Запорожской и Николаевской областях,

– заявила министр.

В первую очередь доставки происходят в области, наиболее пострадавшие от войны.