Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами близько 40 тисяч продуктових наборів сумарною вагою 237 тонн попрямували вчора до Краматорська для мешканців Донецької області.

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Загалом продуктові набори з продуктів тривалого зберігання в рамках програми були відправлені для людей з вразливих категорій в Донецькій, Луганській, Київській та Харківській, Запорізький та Миколаївській областях,

– заявила міністерка.

В першу чергу доставки відбуваються в області, які найбільше постраждали від війни.