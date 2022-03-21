Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами близько 40 тисяч продуктових наборів сумарною вагою 237 тонн попрямували вчора до Краматорська для мешканців Донецької області.
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Загалом продуктові набори з продуктів тривалого зберігання в рамках програми були відправлені для людей з вразливих категорій в Донецькій, Луганській, Київській та Харківській, Запорізький та Миколаївській областях,
– заявила міністерка.
В першу чергу доставки відбуваються в області, які найбільше постраждали від війни.
Що відомо про програму "Мільйон продуктових наборів"?Вона реалізується Мінсоцполітики та Мінагрополітики, у співпраці з Благодійною організацією "Благодійний фонд Івана Чайківського "Покрова", яка безкоштовно надає продуктові набори, а також з виробниками харчових продуктів, підприємствами та людьми, які долучились до забезпечення продуктовими наборами постраждалих від активних бойових дій.