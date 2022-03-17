Штаб очолять міністр соцполітики України та його радник – уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації. Про це стало відомом 17 березня.
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Штаб координуватиме роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо евакуації, створення безпечних умов та забезпечення прав під час воєнного стану,
– мовиться в повідомленні.
Це стосується:
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;
- дітей, які не мають такого статусу, але проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;
- дітей, які виховуються в сімейних формах виховання;
- дітей, які влаштовані до сімей патронатних вихователів.
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