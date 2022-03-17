Штаб очолять міністр соцполітики України та його радник – уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації. Про це стало відомом 17 березня.

Зверніть увагу Операція "під чужим прапором": що це таке і як її може використати Росія

Штаб координуватиме роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо евакуації, створення безпечних умов та забезпечення прав під час воєнного стану,

– мовиться в повідомленні.

Це стосується:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;

дітей, які не мають такого статусу, але проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;

дітей, які виховуються в сімейних формах виховання;

дітей, які влаштовані до сімей патронатних вихователів.

Зверніть увагу – "Дети" – це стало ціллю бомбардувальників, – представник “Азову” про жахи війни у Маріуполі: відео