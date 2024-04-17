ОКО за ОКО: в Донецкую область передан первый Пульстрон – комплекс разведки и уничтожения

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая сейчас работает в Донецкой области, получила комплекс разведки и уничтожения Пульстрон в рамках совместной инициативы сети ОККО и Фонда "Повернись живим" – ОКО ЗА ОКО.

В состав одного такого комплекса входят более 400 ударных и разведывательных БПЛА разных типов, 7 автомобилей типа пикап, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, генераторы и другое оборудование, отмечает 24 Канал.

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Первый Пульстрон в рамках инициативы ОКО за ОКО

"Это первый из десяти Пульстронов, которые получат Десантно-штурмовые войска в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО. Каждый такой комплекс разведки и поражения стоимостью 50 миллионов гривен создан для того, чтобы находить и уничтожать врага как днем, так и ночью", – рассказывает заместитель директора Фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Передачу осуществили в рамках инициативы ОКО за ОКО / Фото ОККО

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в составе 80 ОДШБр с позывным "Директор" заверил, что его подразделение на все 100% использует это оборудование для защиты нашего государства. "Комплекс очень полезен. Он позволяет круглосуточно проводить разведку, проверять и анализировать полученную информацию, наносить плановые удары по выявленным целям и контролировать всю линию столкновения", – отметил командир РУБАК в составе 80 ОДШБр.

Усиление ВСУ стало одним из приоритетных направлений нашей компании с момента полномасштабного вторжения. ОКО ЗА ОКО – наш флагманский проект, который уже обеспечил артбригады 25 разведкомплексами "ШАРК"; а бригады ТрО – пулеметами, минометами и гранатометами. Теперь наша задача – передать подразделениям ДШВ 10 комплексов разведки и уничтожения,

– комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмытрив.

"Спасибо всем водителям, которые уже второй год подряд заправляют свои автомобили PULLS'ом и приобщаются к поддержке ВСУ. Отдельно благодарим бизнесы, которые вносят вклады для поддержки ДШВ", – добавил Дмытрив.

Напомним, что в рамках инициативы сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS на оружие и технику для ВСУ. С первых дней полномасштабной войны на усиление войска, проекты по восстановлению страны и социально важные инициативы компания уже направила более 1,6 миллиарда гривен.