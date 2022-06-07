Об этом волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 канала. Он раскрыл подробности.

Внимание Миллион гривен за кепки Багинского: Притула отчитался, на что пошли вырученные средства для ВСУ

По его словам, всего за все время удалось собрать более 1 миллиарда гривен на нужды украинских защитников.

"Три дня назад (3 июня – 24 канал) бухгалтеры и менеджеры из банка дали отчет по поступлениям со счетов на Фонд, на мои карты, плюс PayPal, Patreon и криптовалюта. Суммарно так получилось", – уточнил Притула.

Вместе с тем, как добавил волонтер, люди переводят совершенно разные суммы денег. К донатам также продолжает присоединяться бизнес, и при чем очень разный.

Поступления от 2 гривен до одного миллиона долларов. Вот такой размах,

– сказал Притула.

Кубок Евровидения продали почти за миллион долларов

Группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, для нужд Вооруженных Сил Украины продала свой кубок. Сумма, которую удалось выручить за продажу награды, составила 900 тысяч долларов .

Также они разыгрывали розовую панаму, набравшую безумную популярность в сети.

Притула сообщил, что первую ставку сделали предприниматели из города Калуш – они внесли 28 тысяч долларов на счет фонда Притулы, считая, что кубок Евровидения должен остаться в родном городе группы.

Однако обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

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