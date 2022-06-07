Об этом волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 канала. Он раскрыл подробности.
Внимание Миллион гривен за кепки Багинского: Притула отчитался, на что пошли вырученные средства для ВСУ
По его словам, всего за все время удалось собрать более 1 миллиарда гривен на нужды украинских защитников.
"Три дня назад (3 июня – 24 канал) бухгалтеры и менеджеры из банка дали отчет по поступлениям со счетов на Фонд, на мои карты, плюс PayPal, Patreon и криптовалюта. Суммарно так получилось", – уточнил Притула.
Вместе с тем, как добавил волонтер, люди переводят совершенно разные суммы денег. К донатам также продолжает присоединяться бизнес, и при чем очень разный.
Поступления от 2 гривен до одного миллиона долларов. Вот такой размах,
– сказал Притула.
Кубок Евровидения продали почти за миллион долларов
- Группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, для нужд Вооруженных Сил Украины продала свой кубок. Сумма, которую удалось выручить за продажу награды, составила 900 тысяч долларов .
- Также они разыгрывали розовую панаму, набравшую безумную популярность в сети.
- Притула сообщил, что первую ставку сделали предприниматели из города Калуш – они внесли 28 тысяч долларов на счет фонда Притулы, считая, что кубок Евровидения должен остаться в родном городе группы.
- Однако обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.
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Другие аукционы Фонда Сергея Притулы
- Благотворительный Фонд волонтера провел аукцион, на котором продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветки выросли около четвертого энергоблока" и получили 500 тысяч долларов.
- Соучредитель Monobank Олег Гороховский собрал 8,7 миллиона гривен благодаря маркам с кораблем . Деньги он решил передать Фонду Сергея Притулы.