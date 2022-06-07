Про це волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 каналу. Він розкрив подробиці.
Увага Мільйон гривень за кепки Багінського: Притула прозвітував, на що пішли виручені кошти для ЗСУ
За його словами, загалом за увесь час вдалося зібрати понад 1 мільярд гривень на потреби українських оборонців.
"Три дні тому (3 червня – 24 канал) бухгалтери та менеджери з банку дали звіт по надходженнях з рахунків на Фонд, на мої картки, плюс PayPal, Patreon та криптовалюта. Сумарно так вийшло", – уточнив Притула.
Разом з тим, як додав волонтер, люди переказують зовсім різні суми грошей. До донатів також продовжує приєднуватися бізнес, і при чому дуже різний.
Надходження є від 2 гривень до одного мільйона доларів. Ось такий розмах,
– сказав Притула.
Кубок Євробачення продали майже за мільйон доларів
- Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось виручити за продаж нагороди, склала 900 тисяч доларів.
- Також вони розігрували рожеву панаму, яка набрала шаленої популярності в мережі.
- Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули, адже вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному місті гурту.
- Однак володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.
Притула анонсував масштабний проєкт на підтримку ЗСУ: дивіться відео
Інші аукціони Фонду Сергія Притули
- Благодійний Фонд волонтера провів аукціон, на якому продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" і отримали 500 тисяч доларів.
- Співзасновник Monobank Олег Гороховський зібрав 8,7 мільйона гривень завдяки маркам з кораблем. Гроші він вирішив передати Фонду Сергія Притули.