Про це волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 каналу. Він розкрив подробиці.

Увага Мільйон гривень за кепки Багінського: Притула прозвітував, на що пішли виручені кошти для ЗСУ

За його словами, загалом за увесь час вдалося зібрати понад 1 мільярд гривень на потреби українських оборонців.

"Три дні тому (3 червня – 24 канал) бухгалтери та менеджери з банку дали звіт по надходженнях з рахунків на Фонд, на мої картки, плюс PayPal, Patreon та криптовалюта. Сумарно так вийшло", – уточнив Притула.

Разом з тим, як додав волонтер, люди переказують зовсім різні суми грошей. До донатів також продовжує приєднуватися бізнес, і при чому дуже різний.

Надходження є від 2 гривень до одного мільйона доларів. Ось такий розмах,

– сказав Притула.

Кубок Євробачення продали майже за мільйон доларів

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось виручити за продаж нагороди, склала 900 тисяч доларів.

Також вони розігрували рожеву панаму, яка набрала шаленої популярності в мережі.

Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули, адже вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному місті гурту.

Однак володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

Притула анонсував масштабний проєкт на підтримку ЗСУ: дивіться відео

Інші аукціони Фонду Сергія Притули