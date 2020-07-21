Ирина Венедиктова назначила временного руководителя департамента "по делам Майдана". Им стал Алексей Донской.

О своем назначении исполняющим обязанности главы департамента офиса генпрокурора "по делам Майдана" Алексей Донской сообщил "Громадському".

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Глава ведомства Ирина Венедиктова назначила Донского на эту должность. До сих пор он был заместителем руководителя этого департамента.

Возглавлял его ранее Виктор Мисяк. Однако его уволили после требований представителей семей Героев Небесной сотни.

Что известно о работе Алексея Донского

Является прокурором в деле о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

20 февраля 2014 года. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела. Это сделали, чтобы заменить пятерых экс-беркутовцев, которых обвиняли в убийствах протестующих.

Это сделали, чтобы заменить пятерых экс-беркутовцев, которых обвиняли в убийствах протестующих. В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.