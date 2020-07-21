Ірина Венедіктова призначила тимчасового керівника департаменту "у справах Майдану". Ним став Олексій Донський.

Про своє призначення виконувачем обов’язків глави департаменту Офісу генпрокурора "у справах Майдану" Олексій Донський повідомив "Громадському".

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Очільниця відомства Ірина Венедіктова призначила Донського на цю посаду. Досі він був заступником керівника цього департаменту.

Очолював його раніше Віктор Мисяк. Однак його звільнили після вимог представників родин Героїв Небесної сотні.

Що відомо про роботу Олексія Донського

Є прокурором у справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року.

під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Наприкінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи. Це зробили, аби замінити п'ятьох ексберкутівців, яких обвинувачували у вбивствах протестувальників.

Це зробили, аби замінити п'ятьох ексберкутівців, яких обвинувачували у вбивствах протестувальників. У січні 2020 року Донський успішно пройшов співбесіду в Офісі генпрокурора та продовжив там працювати.