Речь идет о замене поправки "о возвращении 30 тысяч" к законопроекту №8312. Поэтому 333 нардепа поддержали за основу законопроект №9342.
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Какие доплаты предусмотрены
- Законопроект предусматривает дополнительные доплаты военнослужащим от 30 до 100 тысяч гривен на месяц. Однако в размерах и условиях, которые устанавливает Кабмин.
- Также внесли норму по выплате срочникам в размере 6 тысяч гривен в месяц пропорционально прохождению военной службы.
- Дополнительные доплаты в 6 тысяч предусмотрены для военнослужащих, получивших травму.
- Для курсантов – 2350 гривен в месяц.
- Для инструкторов размер дополнительного вознаграждения зависит от уровня, интенсивности и направлений подготовки. Речь идет о 10 – 30 тысячах гривен.
Напомним, с февраля правительство пересмотрело вопрос доплат в 30 тысяч для военных. Если раньше эти деньги получали все военные, то с 1 февраля только те, кто выполняет боевые задания.
Отпуск и курс подготовки
Также в законопроекте обратили внимание и на другие моменты. В частности, призывали не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих, призванных во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.
Срок прохождения этой подготовки не может быть меньше одного месяца для мобилизованных, ранее не служивших в армии.
Во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодной основной отпуска продолжительностью 30 дней, дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам.