Речь идет о замене поправки "о возвращении 30 тысяч" к законопроекту №8312. Поэтому 333 нардепа поддержали за основу законопроект №9342.

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Какие доплаты предусмотрены

Законопроект предусматривает дополнительные доплаты военнослужащим от 30 до 100 тысяч гривен на месяц. Однако в размерах и условиях, которые устанавливает Кабмин.

на месяц. Однако в размерах и условиях, которые устанавливает Кабмин. Также внесли норму по выплате срочникам в размере 6 тысяч гривен в месяц пропорционально прохождению военной службы.

Дополнительные доплаты в 6 тысяч предусмотрены для военнослужащих, получивших травму.

Для курсантов – 2350 гривен в месяц.

Для инструкторов размер дополнительного вознаграждения зависит от уровня, интенсивности и направлений подготовки. Речь идет о 10 – 30 тысячах гривен.

Напомним, с февраля правительство пересмотрело вопрос доплат в 30 тысяч для военных. Если раньше эти деньги получали все военные, то с 1 февраля только те, кто выполняет боевые задания.

Отпуск и курс подготовки

Также в законопроекте обратили внимание и на другие моменты. В частности, призывали не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих, призванных во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.

Срок прохождения этой подготовки не может быть меньше одного месяца для мобилизованных, ранее не служивших в армии.

Во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодной основной отпуска продолжительностью 30 дней, дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам.