Мовиться про заміну поправки "про повернення 30 тисяч" до законопроєкту №8312. Тому 333 нардепи підтримали за основу законопроєкт №9342.

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Які доплати передбачено

Законопроєкт передбачає додаткові доплати військовослужбовцям від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. Однак у розмірах та на умовах, які встановлює Кабмін.

на місяць. Однак у розмірах та на умовах, які встановлює Кабмін. Також внесли норму по виплаті строковикам у розмірі 6 тисяч гривень на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Додаткові доплати у 6 тисяч передбачені для військовослужбовців, які отримали травму.

Для курсантів – 2350 гривень на місяць.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди залежить від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки. Мовиться про 10 – 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, з лютого уряд переглянув питання доплат у 30 тисяч для військових. Якщо раніше ці гроші отримували всі військові, то з 1 лютого лише ті, хто виконує бойові завдання.

Відпустка та курс підготовки

Також в законопроєкті звернули увагу й на інші моменти. Зокрема, закликали не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців призваних під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Термін проходження цієї підготовки не може бути меншим, ніж один місяць для мобілізованих, які раніше не служили в армії.

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки тривалістю 30 днів, додатково 10 днів за сімейними обставинами.