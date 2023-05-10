Ініціатива передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

До речі Враховуйте нове законодавство: що таке військовий облік і хто повинен на нього ставати

Чому хочуть знизити призовний вік

Правки ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Річ у тім, що під час воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

До речі, Кабмін 5 травня схвалив зміни до законопроєкту, зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.

Чи існуватиме строкова служба після перемоги

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, важливо зміцнювати незалежний військово-промисловий потенціал. Це необхідно, щоб ворог "наступного разу добре подумав", перш ніж розв'язувати знову війну.

Однак Резніков не впевнений, чи потрібне існування строкової служби після перемоги. На думку посадовця, ідеальним варіантом буде, аби після досягнення 18 років українці в обов'язковому порядку проходили тримісячні курси – на зразок КМБ (курс молодого бійця). Після курсів вони могли б займатись навчанням чи роботою.