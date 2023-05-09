Юрист Максим Шинжирбаєв розповів про нещодавні зміни до законодавства про військовий облік. За його словами, потрібно відокремлювати військовий статус "призовник", "військовозобов'язана особа" та "особа, що підлягає мобілізації".

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Пояснення експерта

Розпочав юрист з того, що на загальний військовий облік повинні ставати чоловіки у 16-річному віці в той рік, коли їм виповнюється 17 років. Простіше кажучи, якщо до кінця 2023 йому юнаку буде 17 років, а зараз йому 16 – то він повинен прийти та приписатись на призовну дільницю.

Власне, після цього він автоматично стає на облік як призовник та може бути призваний на службу у період від 18 до 27 років. Хоча, звісно, є випадки, які дають тимчасове звільнення від строкової військової служби й в такому разі за хлопцем просто закріплюється статус "військовозобов'язаний" – призовником він не є.

Тобто потрібно відокремлювати військовий статус "призовник" та "військовозобов'язана особа". Так, військовозобов'язана особа може бути з 18 років, але за умови що вона звільнена від проходження строкової служби,

– сказав юрист.

Однак він зазначив, що строкова військова служба під час дії воєнного стану не проводиться згідно зі статею 18 закону про військовий облік та службу. Відповідно, тому потрібен окремий статус "призовник", адже такі особи, які не проходили службу, не можуть бути мобілізовані у звичайному порядку.

Хто може отримати відстрочку

Як можна зрозуміти, мобілізації не підлягають особи, яким виповнилось 60 років. Вони хіба що можуть бути призвані за власним бажанням.

Окрім того, зазначимо, що причини, через які надається відтермінування, є незмінними, це: