Дополнительные санкции против России могут быть одобрены в случае "падения Киева"

Чиновник администрации Джо Байдена заявил, что дополнительные санкции против России могут быть приняты, если Киев "падет". О каких именно ограничениях говорится – неизвестно.

Представитель Белого дома сказал журналистам, что у них есть четкая позиция. Они сосредоточены на координации с союзниками и партнерами, чтобы наложить дополнительные последствия на президента России Владимира Путина за его войну.

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Он от других комментариев чиновник отказался.